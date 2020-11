TUI Aktie: Das kommt an!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die beinahe unheimlich anmutende Rückkehr von TUI an der Börse ist offenbar nachhaltig gestoppt: Nachdem die Papiere des Reisekonzerns angesichts eines wohl bald verfügbaren Corona-Impfstoffes bis zum vergangenen Mittwoch auf 6,47 Euro nach oben gezogen waren, sind nach einem weiteren Abschlag von knapp zwei Prozent zum Start in die neue Börsenwoche aktuell noch 5,68 Euro übrig geblieben.



