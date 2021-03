TUI-Aktie: Auch das kann sie nicht stoppen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie von TUI strebt weiterhin nach oben. Allein am Montag verbesserten sich die Papiere des Touristikkonzerns in Xetra-Handel um 5,5 Prozent auf 5,25 Euro. Damit hat die TUI-Aktie innerhalb einer Woche rund ein Viertel an Wert zugelegt. Es sind wohl Meldungen wie die, dass TUI ab dem 27. März wieder Reisen nach Mallorca anbietet, die den Wert nach oben treiben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



