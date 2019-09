TUI: Aktie jetzt ein klarer Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

In der Branche der Reiseveranstalter sind Firmenschieflagen fast schon das alltägliche Brot des Börsianers. So erschütterte in den vergangenen Tagen die Insolvenz von Thomas Cook den Blätterwald. Tausende Touristen sind erst einmal an ihren Urlaubsorten gestrandet.

Das ist umso bitterer, wenn Sie sich ins Gedächtnis rufen, dass Thomas Cook der erste Reiseveranstalter der Welt war. Damit endet eine Geschichte, die bereits 1841 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung