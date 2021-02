TUI-Aktie: Das ist nichts für schwache Nerven!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

In die TUI-Aktie ist in der laufenden Woche wieder ordentlich Bewegung hereingekommen. Am Montag setzten die Käufer zu einer mehr als beeindruckenden Erholung an, nachdem der britische Premierminister Boris Johnson mit Öffnungsplänen für das eigene Land Hoffnungen auf bessere Geschäfte im Sommer befeuerte. Im Falle von TUI konnten die Kurse dadurch von etwa 4,10 Euro bis auf respektable 5,45 Euro im frühen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!