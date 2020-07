TUI Aktie: Das ist garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie von TUI hat am Dienstag ein Lebenszeichen von sich gegeben: Bei einem Kurs von 4,12 Euro und somit einem Plus von satten 6,5 Prozent gingen die Papiere von Europas größten Touristikkonzern aus dem Handel. 3,2 Millionen TUI-Aktien wurden an diesem Tag allein auf Xetra umgesetzt, was ein großes Interesse an der Aktie dokumentiert. Auf Interesse hofft auch das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung