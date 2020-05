TUI Aktie: Das ist ein echter Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI hat in den vergangenen Wochen einen echten Knaller geschafft. Reisen sind an sich ein totes Geschäft, so die Meinung von Beobachtern mit Blick auf die Prognosen zum Verlauf der Corona-Pandemie. Der Absturz, der am 19. Februar begann, werde jedoch vielleicht inzwischen ausgebremst, so die Beobachtung anderer Analysten. Denn TUI schaffte immerhin zuletzt binnen einiger Wochen einen Anstieg um immerhin über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung