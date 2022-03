TUI-Aktie: Ein hübsches Sümmchen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Am 7. März, es ist keine zwei Wochen her, da befand sich die Aktie von TUI auf ihrem Tiefpunkt. 2,02 Euro wurden für die Papiere des Touristikkonzerns am Montag der vergangenen Woche zeitweilig nur noch aufgerufen. Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auch auf die Reisebranche hatte am Niedergang der Aktie zweifellos seinen Anteil. Doch was soll man sagen? ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung