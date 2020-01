TUI Aktie: Ein herber Rückschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Zu Beginn des neuen Jahres sah es kurzzeitig so aus, als könne sich die TUI-Aktie von der 50-Tagelinie lösen und einen neuen Anstieg in Richtung auf das Hoch vom 29. November bei 12,71 Euro starten. Der Widerstand der Bären war jedoch zu groß, um diesen Plan erfolgreich in die Tat umzusetzen.

Die Aktie fiel schnell wieder unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück ...



