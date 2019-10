TUI Aktie: Das ging ja schnell!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das ging ja schnell: Am Montag kündigte TUI den Erwerb eigener Aktien an. Und am Dienstag hieß es dann schon, das ist bereits erfolgt, dieses Programm ist damit schon beendet. So schnell vorbei? Ja – denn es ging hier nicht um eines der von anderen Unternehmen bekannten größeren Programme zum Rückkauf eigener Aktien, da z.B. der Aktienkurs dadurch Rückenwind erhalten soll.



