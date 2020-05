TUI Aktie: Das fehlt noch zum Glück!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Woche war kurz, und es schien eine extrem erfolgreiche für TUI an der Börse zu werden. Zumindest bis Mittwoch. Denn zum Ende des Xetra-Handels hatten die Papiere des Touristikkonzerns eine enorme Aufwärtsentwicklung hingelegt: Ausgehend von 3,15 Euro am vergangenen Freitag ging es mit der TUI-Aktie bis auf 3,94 Euro – ein Plus von sage und schreibe 25 Prozent in nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung