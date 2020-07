TUI Aktie: Ein echter Hoffnungsschimmer!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nach verhaltenem Start in die neue Börsenwoche, hatte sich die Aktie von TUI am Montag tatsächlich ins Plus vorgearbeitet. Ein Kurs von 4,34 Euro zum Ende des Xetra-Handels bedeutete im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag immerhin ein Aufschlag von einem Prozent. Seit ihrem Tiefstand bei 3,86 Euro genau eine Woche zuvor, hatte sich die TUI-Aktie damit um gut 12 Prozent verbessert.



