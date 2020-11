TUI-Aktie: Das dürfte viele ärgern!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das Jahr 2020 dürfte die Tourismus-Branche schon längst abgeschrieben haben. Auch TUI hatte in diesem Jahr, das ganz und gar unter dem Zeichen der Corona-Pandemie stand, absolut nichts zu lachen. Die Geschäfte lagen lange Zeit still und von einer Erholung ist weiterhin nichts zu spüren. Stattdessen scheint auch die Wintersaison mehr oder weniger ins Wasser zu fallen. Kein Wunder also, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung