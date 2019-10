TUI Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI galt als Profiteur der Pleite von Thomas Cook. In der vergangenen Woche allerdings hat es einen großen Knall an den Börsen gegeben. Jetzt ist die künftige Entwicklung in Frage gestellt.

Großer Rücksetzer

Mitten in der Woche kam es zu einem großen oder zumindest größeren Rücksetzer am Markt. Die Aktie konnte sich allerdings in Höhe von 11,75 Euro wieder fangen und dürfte nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung