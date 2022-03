TUI-Aktie: Die Ziele kommen näher!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Ausverkauf bei der Aktie von TUI geht unvermindert weiter: Am 10. Februar in der Spitze noch mit 3,48 Euro bewertet, waren die Papiere des Reiskonzerns bereits am Donnerstag zum Xetra-Handelsschluss auf 2,50 Euro abgerutscht. Zum Start in den Freitag steht ein weiteres Minus von gut zwei Prozent auf 2,45 Euro bei der TUI-Aktie zu Buche. Ein Abschlag von 30 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung