TUI Aktie: Zeigt das bereits Wirkung?

Der erneute Niedergang der Aktie von TUI scheint erst einmal gestoppt. Nachdem die Papiere des Reisekonzerns in der Vorwoche annähernd 20 Prozent an Wert eingebüßt hatten, stabilisieren sie sich aktuell wieder. Bereits am Montag war die TUI-Aktie vom Tiefststand bei 4,24 Euro auf 4,48 Euro zum Xetra-Handelsschluss gestiegen, am Dienstag ging es bis zum Mittag weiter aufwärts auf bis zu 4,65 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



