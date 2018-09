TUI-Aktie: Zeichnet sich hier ein Trendwechsel ab?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nachdem der Relative Stärke Index Mitte Mai zum zweiten Mal in Folge den überkauften Bereich erreichte, ging die TUI-Aktie in eine Abwärtsbewegung über, die bis vor knapp eineinhalb Wochen anhielt. Seither schwenkte der Kurs in eine Gegenbewegung ein. Die Frage ist, ob der Kurs weiterhin steigen kann und sich daraus vielleicht sogar ein Aufwärtstrend ergibt.

Chartanalyse mit Hilfe der gleitenden Durchschnitte: Ungewiss!

Ein Beitrag von Johannes Weber.