TUI Aktie: Woher so viel Optimismus!?

Nein, diese Woche ist zweifellos bislang nicht die Woche für TUI an der Börse. Die Papiere von Europas größtem Touristik-Konzern erlebten nach einem herben Montag einen ebenso düsteren Dienstag. Vor dem Wochenende notierte die TUI-Aktie noch bei 3,45 Euro. Davon waren am Montag zum Börsenschluss noch 3,24 Euro übrig. Am Dienstag fielen die Anteilscheine weiter auf 3,11 Euro im Xetra-Handel. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



