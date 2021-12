TUI-Aktie: Wie geht es jetzt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie konnte in den letzten zwei Tagen deutliche Zugewinne verzeichnen. Offenbar teilen so manche Anleger inzwischen wieder den Optimismus des Reisekonzerns, der durch die Corona-Krise schwer in Schieflage geraten war.

Am Mittwoch hat TUI nämlich neue Zahlen vorgelegt, die natürlich weit entfernt sind von alter Stärke, aber immerhin in die richtige Richtung zeigen.

TUI legt vergleichsweise solides Zahlenwerk vor

Demnach hat TUI im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung