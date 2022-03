TUI-Aktie: Weitere Abgaben sind möglich

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Im Anschluss an das Hoch vom 16. Februar bei 3,55 Euro ging die TUI-Aktie in eine hochdynamische Abwärtsbewegung über. Diese durchbrach sowohl den 50-Wochendurchschnitt wie auch den 50-Tagedurchschnitt und konnte erst am 7. März auf einem Tief bei 2,02 Euro gestoppt werden. Anschließend startete eine Erholung. Sie erreichte am 17. März bei 2,94 Euro zwar ein Hoch oberhalb des 50-Tagedurchschnitts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



