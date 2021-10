TUI-Aktie: Was wird das werden?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Aus Sicht der Chartanalyse kann die jüngste starke Ausverkaufsstimmung als Übertreibung nach unten in der TUI-Aktie gelten. Denn die ansteigenden Umsätze in Verbindung mit der starken Erholung intraday am 21. Oktober 2021 lassen eine “Akkumulationsphase” erkennen.

Eine solche Phase ist gekennzeichnet durch panikartige Verkäufe nach einem ausgeprägten Abwärtstrend bei hohen Umsätzen sowie einem Stopp dieser Bewegung. Die Akkumulationsphase ist daher ein Anzeichen



