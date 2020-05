TUI Aktie: Was passiert mit der Urlaubssaison?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von TUI. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Der Stand! TUI startete eher mau in die neue Woche, doch es gibt auch gute Nachrichten. Die Entwicklung! Am Montag verlor der Wert über vier Prozent, es ging also seit dem Zwischenhoch Mitte April bei 4,84 Euro um über ein Viertel nach unten. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!