TUI Aktie: Was ist da bloß los?

Die Nachricht war für TUI prinzipiell eine gute: Der Staat wird dem angeschlagenen Touristikkonzern bereits zum dritten Mal finanziell unter die Arme greifen, der Bund sowie privaten Investoren und Banken einigten sich am Donnerstag auf ein Finanzierungspaket von insgesamt 1,8 Milliarden Euro. Doch was macht die TUI-Aktie? Nachdem sie bereits am Mittwoch deutlich verloren hatte, sackte sie zwischenzeitlich zweistellig auf nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



