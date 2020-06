TUI Aktie: Was für ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Was für ein Knall bei TUI. Das Unternehmen sollte mit dem Testlauf für den Urlaubsbetrieb in diesem Jahr auf Mallorca einen großen Befreiungsschlag starten. Offenbar gelingt dies nicht. Am Donnerstag antwortete die Börse auf die Erwartungen mit einem Rücksetzer in Höhe von mehr als 6 %. Jetzt kann es eng werden. Was passiert?

TUI: Das Glück bleibt aus

