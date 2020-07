TUI Aktie: Was für ein Gegensatz!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Anfang Juni hatte es kurz den Anschein, als würde sich die krisengeschüttelte TUI an der Börse erholen. Im Zuge der Lockerungen im Tourismus-Bereich zog die Aktie des Reiseanbieters auf mehr als sechs Euro an. Von dieser Herrlichkeit ist wenig übrig geblieben, nach weiteren Kursverlusten in den vergangenen Tagen notiert die TUI-Aktie bei gerade noch etwa 4,20 Euro. Dass der Konzern binnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



