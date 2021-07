TUI-Aktie: Was bleibt, ist die Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Träume von einer starken Erholung der Reisebranche in diesem Sommer scheinen sich derzeit jeden Tag etwas mehr zu zerschlagen. Die Corona-Inzidenzen nehmen derzeit quer durch Europa zu, was Experten in erster Linie auf die hochinfektiöse Delta-Variante zurückführen.

Bisher halten sich die direkten Auswirkungen auf den Touristik-Sektor noch in Grenzen, was sich aber schon in wenigen Wochen oder gar Tagen ändern kann.



