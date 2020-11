TUI Aktie: War das zu viel?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Nachricht über die Existenz eines wirksamen Corona-Impfstoffs pushte die Reisebranche an der Börse nach oben. Die Aussicht auf einen Sommer, in dem ein mehr oder weniger normaler Urlaub möglich erscheint, wird immer realistischer und die Hoffnungen auf eine Erholung der Reiseindustrie steigt damit einhergehend. So stieg auch die TUI Aktie auf zeitweise über 4,50 Euro und erreichte damit zum ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



