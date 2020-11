TUI Aktie: Wahnsinn – das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nach den Nachrichten über potenzielle Impfstoffe kennt die TUI Aktie keinen Halt mehr. Seit dem Abprall auf einen charttechnischen Unterstützungsbereich Ende Oktober konnte die Aktie um fast 60 Prozent zulegen!

Für den November steht bislang ein Plus von 49 Prozent zu Buche.Auch in der vergangenen Woche setzte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort und hat Kurs in Richtung des Widerstandsbereichs bei rund 6,00 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung