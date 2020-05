TUI Aktie: Der Wahnsinn geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI war phänomenal in die neue Börsenwoche gestartet: Nach einem Schlusskurs von 3,38 Euro noch am Freitag, beendeten die Papiere des angeschlagenen Touristikkonzerns den Montag bereits bei einem Kurs von 3,90 Euro – ein Aufschlag von satten 15 Prozent. Doch das war lange nicht alles: Am Dienstag im frühen Handel geht der Wahnsinn weiter, um mehr als 20 Prozent verbesserte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



