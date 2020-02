TUI Aktie: Von hier kommt Positives!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nach ihrem rasanten Aufstieg im vergangenen Jahr hat die Aktie von TUI zuletzt extrem enttäuscht. Insbesondere in Folge der Pleite des größten Konkurrenten Thomas Cook waren die Papiere des Touristikkonzerns zwischen Juni und November von 7,18 auf 12,70 Euro geklettert – ein Plus von mehr als 75 Prozent. Davon allerdings ist bei TUI nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Am Dienstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



