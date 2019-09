TUI Aktie: Von „Kurztrip bis Weltreise“!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Luxuskreuzfahrten stehen durchaus in der Kritik wegen der relativ hohen Umweltbelastung durch die Schiffe. Doch davon war in einer aktuellen Meldung von TUI nichts zu lesen. „Neue Schiffe, neue Routen“ hieß es da in einer entsprechenden Mitteilung von TUI. Und, Zitat: „2020 wird ein Jungfernfahrten-Jahr“. Und zwar will TUI mit sechs neuen „hochmodernen“ Schiffen – die 2020 ihre Jungfernfahrten anbieten – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung