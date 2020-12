TUI-Aktie: Mit Vollgas in den Kurskeller?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Blanke Panik macht sich zu Beginn der neuen Woche in der Tourismus-Branche breit. In England wurde am Wochenende eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt. Jene soll bis zu 70 Prozent ansteckender als bisherige Varianten sein und sich deshalb besonders schnell ausbreiten.

Europa schottete sich in Folge derartiger Meldungen zunehmen von der Insel ab. Die Niederlande und Deutschland wollen zunächst keine Flugzeuge aus



