TUI Aktie: Verrückt oder clever?

Was die Corona-Pandemie noch alles für wirtschaftliche Folgen haben wird, ist völlig offen. Die Aktie der TUI hat aber bereits jetzt ihre wohl bislang schlimmste Woche in ihrer Börsengeschichte hinter sich. 40 Prozent stehen die Papiere des Touristikkonzerns allein aus den vergangenen sieben Handelstagen im Minus, am Freitag verlor die TUI-Aktie weitere sieben Prozent im Xetra-Handel auf nur noch 4,02 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



