TUI-Aktie: Urlaubsvorfreude als Kurstreiber?

Mit einem Plus von 0,9 Prozent ging die TUI-Aktie am Mittwoch aus dem Xetra-Handel. Dieser Trend zeichnete sich schon in den vergangenen Tagen ab, immerhin erholt sich der weltgrößte Reisekonzern an der Börse damit etwas von seinen absoluten Katastrophenmonaten. Lag der Kurs zu Jahresbeginn noch bei fast 12 Euro, sind es nun 4,64 Euro — das Papier ist also nur noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



