TUI Aktie: Unter anderen Umständen…!

Unter anderen Umständen wäre das sicherlich erfreulicher gewesen. Um was es geht: TUI Cruises ist laut TUI das dritte Mal in Folge mit der Auszeichnung „World´s Best Cruise Spa" ausgezeichnet worden. Doch was bringt es schon, wenn die eigene Kreuzfahrtangebote ausgezeichnet werden, aber wegen der Einschränkungen der Coronavirus-Pandemie die Fahrgastzahlen eingebrochen bzw. nicht vorhanden sind?



