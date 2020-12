TUI-Aktie: Das Unheil nimmt seinen Lauf!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe. Als wäre das Krisenjahr 2020 für den Reiseveranstaltet nicht ohnehin schon schlimm genug gewesen, prasselt gegen Ende des Jahres nochmal ein wahres Stakkato an schlechten Neuigkeiten auf die Anleger ein. Da wären unter anderem Diskussionen um einen härteren Lockdown am Dienstag. In Bayern sind schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens bereits beschlossene Sache und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



