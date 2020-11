TUI Aktie: Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Start in den November ist der TUI Aktie geglückt. Und wie! Seit Monatsbeginn konnte die Aktie um 30 Prozent zulegen. Doch den Großteil dieser rasanten Entwicklung hat die Aktie dem gestrigen Handelstag zu verdanken. So ist der Kurs an nur einem Handelstag um rund 19 Prozent gestiegen. Dabei profitierte die Aktie von der neuesten Nachricht der Unternehmen BioNTech und Pfizer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



