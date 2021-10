TUI-Aktie: Überraschung am Vormittag!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie von TUI war am Mittwoch noch deutlich unter Druck. Nach einem Vortagesschlusskurs von 3,86 Euro ging es mit den Papieren des Reisekonzerns bis auf 3,76 Euro hinab. Das war wohl zu erwarten, hatte TUI am Morgen doch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zur Stärkung der Bilanzstruktur bekanntgegeben. Bereits am Abend allerdings zeigte sich die TUI-Aktie einigermaßen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung