TUI-Aktie: Tatsächlich Grund für Zuversicht!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie von TUI ist nach dem Einmarsch von Russland in die Ukraine in schwere Turbulenzen geraten. Wenngleich es am Dienstagvormittag auf gut 2,30 Euro nach oben ging, allein in den vergangenen fünf Handelstagen hat der Reisekonzern noch immer fast ein Drittel seines Börsenwerts verloren. Und klar, die Rolle des russischen Großaktionärs Alexej Mordaschow ist eine Belastung, wenngleich er am vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung