TUI Aktie: TUIfly steuert Mittelamerika an!

Schon im vergangenen Jahr kündigte TUI an, in Zukunft möglicherweise wieder Langstreckenflüge anzubieten. Dabei wurden hauptsächlich Mexiko und die Dominikanische Republik als mögliche Ziele genannt. Jetzt gab der Reiseveranstalter erstmals Auskunft über die Erweiterung des Angebots bekannt. Demnach sollen ab November 2020 mehrmals pro Woche Maschinen nach Punta Cana und Puerto Plata in der Dominikanischen Republik sowie nach Cancún in Mexiko ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



