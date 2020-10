TUI-Aktie: TUI lässt nicht locker!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das Coronavirus ist derzeit wieder auf dem Vormarsch. Fünfstellige Neuinfektionszahlen haben sich bereits zur Normalität entwickelt und laut der „FAZ" rechnet derzeit die Mehrheit der Bevölkerung mit einem neuerlichen Lockdown. Diesen düsteren Aussichten und Reisewarnungen zum Trotz steuert der Reiseveranstalter TUI seit Dienstag wieder die Malediven an. Anscheinend will der Konzern so lange es noch geht so viele Umsätze wie möglich ...



