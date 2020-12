TUI-Aktie: TUI gibt nicht auf!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Selten waren die Zeiten schlechter für den Reiseveranstalter TUI. Mit gleich mehreren (Teil-)Lockdowns quer durch Europa hält sich die Nachfrage nach touristischen Ausflügen stark in Grenzen. Vielerorts wird ein negativer Corona-Test vorgeschrieben, um überhaupt einreisen zu können. Seit dem 23. November ist das etwa in Spanien und somit auch auf den Kanaren der Fall.



