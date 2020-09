TUI-Aktie: Steht das Schlimmste erst noch bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Dass die TUI-Aktie in diesem Jahr auf Tauchstation ging, dürfte für niemanden in irgendeiner Form eine Überraschung sein. Schließlich befindet sich der Tourismus mehr oder weniger in der größten Krise aller Zeiten. Vermutlich hatten die Menschen lediglich zu Kriegszeiten noch weniger Lust (oder Möglichkeiten) auf Reisen zu gehen. Obwohl wir in den vergangenen Monaten schon so manche Hiobsbotschaft ertragen mussten, könnten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



