TUI-Aktie: Sogar das hat nichts geändert!

Der Kursverfall der TUI-Aktie geht auch am Donnerstag unvermindert weiter. Bis nach dem Mittag rutschten die Papiere des Reisekonzerns um weitere gut fünf Prozent nach unten auf nur noch 2,57 Euro. Allein in den zurückliegenden sieben Handelstagen hat die TUI-Aktie somit fast 20 Prozent an Wert eingebüßt. Am Ausverkauf änderte auch eine wieder positivere Einschätzung einer renommierten Ratingagentur nichts.

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

S&P stuft TUI ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!