TUI-Aktie: Sie wollen ganz nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie von TUI ist mit einem weiteren Aufschlag von knapp zwei Prozent auf 2,85 Euro in den Xetra-Handel am Dienstag gestartet. Damit heben die Papiere es Reisekonzerns ihre leichte Schwächephase aus der vergangenen Woche wieder mehr als ausgebügelt. Auf Wochensicht schob sich die TUI-Aktie gut vier Prozent ins Plus. Und klar, trotz des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gab es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung