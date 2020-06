TUI Aktie: Sie glauben fest daran!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

2,60 – 3,80 – 2,80 Euro, das sind die jüngst aufgerufenen, wenig erbaulichen Kursziele für die TUI-Aktie. Will heißen: Ob Barclays Capital, Oddo BHF oder Jefferies & Company, sie alle glauben nicht an eine Erfolgsgeschichte nach Corona beim größten Reiseveranstalter Europas – und rieten Mitte Juni daher zum Verkauf der Papiere. Prompt hat die Aktie von TUI in der zurückliegenden Woche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



