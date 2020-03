TUI Aktie: Sie befürchten das Schlimmste!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Ausverkauf bei TUI an der Börse ging in der zurückliegenden Woche fast nahtlos weiter: Nach einem äußerst kurzen Anstieg am Montag auf knapp über 7,50 Euro, kannten die Papiere des Touristikkonzerns nämlich nur noch eine Richtung: noch weiter nach unten! Die Angst vor den Folgen des Coronavirus drückte die TUI-Aktie am Donnerstag auf 6,21 Euro zum Börsenschluss, am Freitag standen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung