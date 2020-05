TUI Aktie: Sensationelle Wende!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI steht als Reiseveranstalter vor einer sensationellen Wende. Das Unternehmen geht jetzt nach Berichten am Wochenende davon aus, dass es bald neue Reisen anbieten kann. Auch ins Ausland werde TUI reisen, heißt es. Damit könnte das Geschäft deutlich rascher wieder in Fahrt kommen, als Analysten und Skeptiker dies in den vergangenen Wochen erwartet hatten.



