TUI Aktie: Selbst das hätte kaum einer geglaubt!

Der Höhenflug der TUI-Aktie scheint aufs erste vorbei: Nachdem die Papiere des Touristikkonzerns am Mittwoch im Xetra-Handel auf bis zu 7,16 Euro geschossen waren und ihren Wert binnen einer Handelswoche damit mehr als verdoppelt hatten, startete TUI mit einem weiteren, heftigen Rücksetzer um mehr als zwölf Prozent auf 5,10 Euro in den Handel am Freitag. Und auch, wenn sich die Aktie ...



