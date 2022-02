TUI-Aktie: Sehr gut!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bislang war die Mehrheit der Analysten eher negativ bis gerade einmal freundlich zur TUI-Aktie eingestellt. Die „Irrungen und Wirrungen“ in den vergangenen Monaten mit hektischem hin und her in der TUI-Aktie nahmen die Profis erstaunt zur Kenntnis. Doch Kursniveaus über 4 Euro wurden als deutlich übertrieben dargestellt.

Dabei zeigte die hohe Volatilität in der TUI-Aktie auch die Spekulationsbereitschaft der Anleger an.



