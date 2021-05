TUI-Aktie: Der Schrumpfkurs geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Die Corona-Pandemie zeigt beim Reiseveranstalter TUI weiterhin deutliche Auswirkungen. Um finanziell wieder etwas auf die Beine zu kommen, sollen schon bald massive Verkäufe von Hotelbeteiligungen stattfinden. Das ist aber längst nicht die einzige Stelle, an der der Gürtel enger geschnallt wird. In Deutschland steht zusätzlich die Schließung zahlreicher Filialen an. Laut einem Bericht des „Spiegel“ sollen zwar weniger Reisebüros als ursprünglich geplant ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!